Белорусские спецназовцы выбрасывают форму

Акции протеста в Беларуси начались после того, как стали известны результаты президентских выборов.

Несколько человек, которые утверждают, что служили в силовых структурах Беларуси, записали видео, на которых они выбрасывают свою форму, сообщает zakon.kz.

Кадры опубликованы в на страницах в Instagram.

Евгений Новицкий из города-спутника Минска Логойска разместил в своем Instagram видео, на котором его брат говорит, что не может гордиться тем, где служил, и не может хранить форму, на которой видна нашивка "спецназ", у себя дома, после чего выбрасывает ее в мусорный бак.

Артем Белинович заявил, что "белорусского братства спецназа в Беларуси больше нет", после чего выбросил в мусорный контейнер берет. Свою запись, помеченную хэштегом в/ч 3214 (номер войсковой части спецназа внутренних войск МВД Беларуси – ред.), он также разместил в Instagram.

Акции протеста в Беларуси начались после того, как стали известны результаты президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09 процента.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.

В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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