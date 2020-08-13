Сколько Лукашенко может потерять от европейских санкций

В настоящее время государственный долг страны составляет свыше 17 миллиардов долларов.

Ряд стран ЕС признали выборы в Беларуси несправедливыми и уже грозят санкциями в отношении Александра Лукашенко, сообщает zakon.kz.

Лайф подсчитал, сколько он получает из разных источников и с кем ему выгоднее остаться.

Александра Григорьевича в ЕС не любят давно и очень активно. Только в 2008 году ЕС признал эту страну полноправным членом "Восточного партнерства", которое предусматривает разнообразные бенефиты странам, которые были членами или союзниками СССР. Такой подарок он получил от "европейских партнеров" после того, как согласился не признавать Абхазию и Южную Осетию. Но уже в 2010 году после прошедших президентских выборов против Лукашенко вводятся новые европейские санкции: заморозка счетов, запрет въезда и, конечно, закрытие всех возможных совместных межгосударственных программ. Но эти санкции продержались всего три года. Уже в 2013 году ЕС выделил Беларуси на пять лет (с 2014 по 2020 годы) финансовую помощь в 158 миллионов евро. Причем не просто так, а на реализацию программ: 30% всей экономической помощи планировалось направить на социальную сферу, 25% — на охрану окружающей среды, 25% — на региональное экономическое развитие. Негусто.

Следующий виток потепления между Беларусией и ЕС начался в 2014 году — на фоне размежевания с Россией. После ряда встреч в "минском формате" лидеры ЕС намекали Лукашенко на более тесное сотрудничество, но денег не дали. Разве что в 2017 году выделили грант в 1,15 миллиона евро, направленный на пересмотр внутренних стандартов Национального банка Беларуси. Впрочем, эта сумма все равно пошла "в зачет" уже выделенных 158 миллионов евро.

Конечно, в период "потепления" с ЕС Лукашенко обращался в самые разные международные институты за финансовой помощью. Например, в МВФ. В течение 2016 и 2017 годов Беларусь вела переговоры о возобновлении кредитного сотрудничества (оно окончилось в 2010 году) — Лукашенко хотел получить от фонда 3 миллиарда долларов. Но фонд выставил Батьке такие условия, что тот решил обойтись без них. Вернее, обратился к другим своим постоянным кредиторам.

В настоящее время государственный долг страны составляет свыше 17 миллиардов долларов, почти треть белорусского ВВП. Структуру долга белорусский Минфин не раскрывает, однако только государственный долг перед Россией составляет 7,55 миллиарда долларов. Кроме того, Беларусь активно кредитовали российские институты развития: Евразийский банк развития и ВЭБ, а также коммерческие кредиторы.

Так, Евразийскому банку развития (формально его учредителями являются страны ЕАЭС, но деньги в нем российские) Беларусьдолжна более 2 миллиардов долларов, которые были выделены еще в 2016 году на "реформы". Кроме того, ЕАБР активно участвовал во многих белорусских проектах. Так, 400 миллионов долларов было выдано на ремонт дорог, 300 миллионов долларов — "Беларуськалию".

Российский ВЭБ выделил 10 миллиардов долларов на строительство Белорусской АЭС по межправительственному соглашению. Правда, пока выделен только первый транш в размере 500 миллионов долларов, а выбрано из него только 248 миллионов долларов.

Впрочем, значительно более чувствительны для Беларуси скрытые субсидии от российского правительства — посредством скидок на энергоносители. По подсчетам МВФ, с 2005 года по настоящий момент они составили совокупно 122 миллиардов долларов. Причем в иные годы эта безвозмездная помощь достигала 15 миллиардов долларов. И без каких либо условий. Собственно, с 2016 года российское правительство планомерно снижает объем этих субсидий (для этого даже был принят "налоговый маневр" в нефтяной отрасли), что, собственно, стало причиной похолодания в отношениях между Россией и Беларусией. Но и сейчас, по расчетам МВФ, величина этих субсидий все еще остается высокой — порядка 3 миллиардов долларов в год.

На фоне обиды Батьки на российское правительство Беларуси стала более активно дружить с Китаем. В прошлом году Поднебесная выделила Беларуси кредит в 500 миллионов долларов. Кстати, именно лидер Китая был первым, кто поздравил Лукашенко с выигрышем выборов.

Так что в случае новых санкций и очередного отлучения Беларуси от "Восточного партнерства" они потеряют максимум 30 миллионов евро, которые смогут возместить за счет России или Китая.

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