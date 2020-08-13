Еще одно сенсационное открытие сделали археологи в Туркестане

Исторические объекты, обнаруженные на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, привлекли особое внимание археологов.

Исторические объекты были обнаружены в шахристане и на средневековой магистральной улице Старого Туркестана, который находится в ведении Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан". Эти находки имеют колоссальное значение для мировой археологии, передает zakon.kz.

Старый Туркестан расположен к югу от мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. На территории шахристана были обнаружены караван-сарай, восточная баня, керамический цех и учебное заведение, которые датируются XVIII-XIX вв. Стоит отметить, данные объекты встречаются крайне редко.

На месте караван-сарая, находившегося возле ворот "Такия", были обнаружены ниши для хранения документов и ценных предметов. На территории данного объекта располагались склады, комнаты отдыха и приема, двор, намазхана и однокомнатная баня под названием "мурича".

Здесь находились ворота "Такия", построенные в 1843-1849 гг. при Кокандском ханстве. Недалеко от этих ворот находился караван-сарай. Возле всех четырех ворот Старого Туркестана имелись такие сооружения. Каждый из них имели собственную малые бани под названием "мурича". Обнаруженному объекту было присвоено название "Караван-сарай Такия". На этом месте находилась дверь, через которую входили в комнату для приема. Напротив, находилась канцелярия главы караван-сарая. Во дворе стояли караваны. Западная часть была застроена складами, где хранились товары. Если на первом этаже располагались хозяйственные объекты, то второй этаж предназначался для отдыха посетителей, носивший название "Балахана". Данное строение с общей площадью 35-40 метров является одним из главных находок этого года, – отметил кандидат исторических наук, научный сотрудник Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан", археолог Марат Туякбаев.

По мнению ученого, раскопки школы, которые обнаружены недалеко от ворот "Такия" имеют большое значение, так как учебное заведение впервые было обнаружено на территории Туркестана.

Изначально мы считали, что это медресе. Благодаря тщательному изучению нами было обнаружена школа, делившаяся на две части. В первой части учились мальчики, а в другой – девочки. В этой школе ученики обучались грамоте, после окончания которой поступали в медресе. Длина составляет более 40 метров, а ширина – 25-30 м, поделенные на равные части. Все эти комнаты – кельи, где обучались не только городские дети, но и всей округи. Выпускники школы могли продолжить свое обучение в медресе "Галия" или религиозных учебных заведениях Бухары. Данная школа обнаружена впервые на территории Туркестана, – сказал Марат Туякбаев.

Также, был обнаружен керамический цех, который свидетельствует о развитии технологии производства керамических изделий на территории нашей страны.

Цех, найденный на территории мавзолея Яссауи, является одним из первых находок в своем роде. Ученые предполагают что, в этом цехе производили не только домашнюю утварь, но и жженые кирпичи.

В ходе археологических раскопок был обнаружен цех по производству керамических изделий. В настоящее время раскопаны 8 печей. Обнаружение такого объекта является само по себе сенсационным. В этом цехе полного цикла предусмотрены места для всех этапов производства посуды и кирпича, – сообщил сотрудник Казахского научно-исследовательского института культуры, археолог Ерлан Казизов.

Обнаруженная на территории древнего шахристана малая восточная баня состояла из нескольких комнат. До наших дней сохранился резервуар для хранения воды – сардоба. Особенностями данного объекта являются не только строительные особенности, но и специальные комнаты с лечебными ваннами.

Были проведены археологические раскопки на магистральной улице с общей протяженностью 620 м, ведущей от мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи до ворот "Жеті ата". Специалистами были изучены 70 м с шириной 25 м участка с общей площадью 170 м. Таким же образом на оставшейся части с шириной 5 м были произведены археологические изыскания, где была раскопана отдельная комната ханов под названием "махсура" для совершения намаза. Также зафиксированы места крепостных башен, минарет и комнаты для приема гостей "малзел". Объекты, обнаруженные на магистральной улице, датируются XV-XVI вв.

Стоит отметить, что двери здания XVIII-XIX вв. выходили на улицу, что свидетельствуют об общественной функции данных строений.

Ханская ставка и мечеть, основанные Есим ханом, были найдены на магистральной улице. Культурный слой под номером "6" датируется концом XVII в. и первой половиной XVIII в. В этот период у власти находились ханы Тауке, Кайып, Болат, Самеке и Абилмамбет. Комната "махсура", обнаруженная рядом с мечетью, предназначалась для ханских особ. Данная находка может дать больше информации о жизни этих ханов, - отметил Марат Кымызович.

Изучение этих находок и представление их народу являются одним из главных задач Министерства культуры и спорта РК.

Неоценимая роль кочевников Туркестанского оазиса важна не только для истории Евразии, но и для всемирной истории. Согласно поручению Елбасы, в 2004 году была принята государственная программа "Культурное наследие". Главнейшая задача данной программы заключается в развитии самосознания казахстанцев и пропаганде культурно-духовных ценностей Казахстана на мировом уровне. Работы, проводимые на территории Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан являются логическим продолжением реализации этой программы.

В последние годы археологические работы проводятся с удвоенной силой, о чем свидетельствуют археологические находки наших ученых, которые облегчают временные невзгоды нашего народа. Сохранение памятников, развитие туризма и археологическое изучение края являются главнейшими задачами Концепции развития историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан". Данный документ одобрен Министерством культуры и спорта РК. Проделанная работа заповедника-музея является только началом. Поэтому и впредь будет продолжаться изучение наследия наших предков, которые жили в стране Великой степи", – отметил директор Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан" Нурболат Ахметжанов.

Работы на территории Древнего Туркестана проводятся совместно с Казахским научно-исследовательским институтом культуры и предприятием "Казреставрация" при поддержке спонсора.

Проводятся подготовительные работы для открытия археологического парка "Культобе" Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан". Данный проект начат в 2019 году сроком на 3 года при поддержке Министерства культуры и спорта РК и компании "ERG". Археологические и реставрационные работы проводятся Казахским научно-исследовательским институтом культуры. В прошлом году были обнаружены мастерские и жилые дома, расположенные по обеим сторонам средневековой улицы XIII-XIV вв. В этом году проводится реставрация данных объектов. В дальнейшем наша работа будет проходить в лабораторных условиях. Все изученные объекты и артефакты будут переданы Государственному историко-культурному заповеднику-музею "Азрет Султан".", – подчеркнула археолог Казахского научно-исследовательского института культуры Айсулу Ержигитова.

По мнению специалистов, большинство тайн, сокрытые на территории Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан", предстоит еще разгадать.

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