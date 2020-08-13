В Алматы предложили запретить покупку общественного транспорта на дизеле
Будет продолжен перевод общественного транспорт на газ с текущих 500 до 2000 автобусов к 2023 году.
Фото : lh3.googleusercontent.com13 августа 2020, 11:57
Зулфухар Жолдасов предлагает несколько способов, как очистить воздух в Алматы, сообщает zakon.kz.
Председатель Комитета экологического регулирования и контроля по экологической ситуации города на брифинге отметил, что будет продолжен перевод общественного транспорт на газ с текущих 500 до 2000 автобусов к 2023 году.
Необходимо на законодательном уровне запретить покупать общественный транспорт на дизельном двигателе, - сказал он.
Кроме того, необходимо усилить контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5.
Усилить контроль за техосмотром автотранспорта и необходимо предусмотреть ответственность центров технического осмотра. К примеру, в Европейских странах за несоответствие автотранспорта требованиям экологических норм, ответственность несут центры технического осмотра в виде штрафов и лишения лицензий. Действующий механизм выдачи разрешения на деятельность технического осмотра имеет уведомительный характер. Отсутствует контроль за качеством оказываемых услуг центрами технического осмотра и проведение данных услуг является непрозрачным, - заключил он.
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