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В Алматы предложили запретить покупку общественного транспорта на дизеле

Будет продолжен перевод общественного транспорт на газ с текущих 500 до 2000 автобусов к 2023 году.

Фото : lh3.googleusercontent.com13 августа 2020, 11:57

Зулфухар Жолдасов предлагает несколько способов, как очистить воздух в Алматы, сообщает zakon.kz.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля по экологической ситуации города на брифинге отметил, что будет продолжен перевод общественного транспорт на газ с текущих 500 до 2000 автобусов к 2023 году.

Необходимо на законодательном уровне запретить покупать общественный транспорт на дизельном двигателе, - сказал он.

Кроме того, необходимо усилить контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5.

Усилить контроль за техосмотром автотранспорта и необходимо предусмотреть ответственность центров технического осмотра. К примеру, в Европейских странах за несоответствие автотранспорта требованиям экологических норм, ответственность несут центры технического осмотра в виде штрафов и лишения лицензий. Действующий механизм выдачи разрешения на деятельность технического осмотра имеет уведомительный характер. Отсутствует контроль за качеством оказываемых услуг центрами технического осмотра и проведение данных услуг является непрозрачным, - заключил он.


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