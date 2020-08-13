В Алматы предложили запретить покупку общественного транспорта на дизеле

Будет продолжен перевод общественного транспорт на газ с текущих 500 до 2000 автобусов к 2023 году.

Зулфухар Жолдасов предлагает несколько способов, как очистить воздух в Алматы, сообщает zakon.kz.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля по экологической ситуации города на брифинге отметил, что будет продолжен перевод общественного транспорт на газ с текущих 500 до 2000 автобусов к 2023 году.

Необходимо на законодательном уровне запретить покупать общественный транспорт на дизельном двигателе, - сказал он.

Кроме того, необходимо усилить контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5.

Усилить контроль за техосмотром автотранспорта и необходимо предусмотреть ответственность центров технического осмотра. К примеру, в Европейских странах за несоответствие автотранспорта требованиям экологических норм, ответственность несут центры технического осмотра в виде штрафов и лишения лицензий. Действующий механизм выдачи разрешения на деятельность технического осмотра имеет уведомительный характер. Отсутствует контроль за качеством оказываемых услуг центрами технического осмотра и проведение данных услуг является непрозрачным, - заключил он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!