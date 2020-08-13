Поведение лихача на дороге в Алматы возмутило пользователей сети

В отношении правонарушителя составлено шесть адмпротоколов.

Очередного лихача, грубо нарушившего сразу несколько пунктов правил дорожного движения, вычислили и наказали полицейские Алматы, сообщает zakon.kz.

Видео с нарушителем было опубликовано в социальной сети instagram в паблике kris_p_kz. На кадрах отчетливо видно, как водитель несется по велополосе, "подрезает" другие машины, совершает выезд на перекресток на красный̆ сигнал светофора. Данный видеоролик вызвал немало негативных комментариев у пользователей сети, требующих наказать нарушителя.

За официальными комментриями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Как сообщили в ведомстве, водитель иномарки уже установлен и привлечен к административной ответственности. При этом немалую помощь в поимке лихача оказали установленные в городе аппаратно-программные комплексы "Сергек", позволившие отследить маршрут правонарушителя и установить принадлежность машины.

В отношении водителя 1999 года рождения составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. В частности составлено два протокола по ст. 599 ч1 (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика), два – по ст. 601 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и два по ст. 595 ч.1 (нарушение правил маневрирования). И, так будет с каждым, кто попытается поставить под удар жизни и здоровье других участников дорожного движения, – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

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