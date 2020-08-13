Украсть за 30 минут: актюбинец совершил три кражи 

Его задержали по горячим следам.

24-летний актюбинец за полчаса совершил 3 факта грабежа и был задержан сотрудниками полиции, сообщает zakon.kz.

6 августа днем 24-летний житель Актобе возле дома номер 22 по улице Айтеке би открыто похитил пачку сигарет у женщины. Затем проходя возле магазина по этой же улице он с применением насилия отобрал смартфон iPhone 8. Ущерб составил более 200 тысяч тенге. Кроме того, мужчина попытался ограбить пенсионерку, попытавшись снять у нее золотые серьги. Но его попытка не удалась. Через 15 минут он открыто похитил деньги из кассы в кафе "Берлога" по улице Айтеке би. Ущерб составил 13 тысяч тенге, - сообщили в полиции.

По горячим следам подозреваемый был задержан полицейскими.

Проводятся следственные действия. Задержанный водворен в ИВС.

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