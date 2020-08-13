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Звезда Comedy Club хочет быть мэром Киева

Выборы главы Киева запланированы на 25 октября.

Фото : Партия Голос13 августа 2020, 12:44

Известный юморист, резидент "Comedy Club Украина" Сергей Притула стал кандидатом на пост мэра Киева, передает zakon.kz.

Он баллотируется от партии "Голос", о своем намерении побороться за пост мэра Киева Сергей Притула официально сообщил 11 августа. Сообщается, что шоумен сможет сформировать свою фракцию в Киевсовете.

В соцсетях шоумена под постами, посвященными другим темам, стали появляться комментарии жителей украинской столицы. Люди пишут, что решение партии "Голос" выдвинуть в качестве своего кандидата шоумена Притулу стало для многих из них большой неожиданностью. Кому-то эта идея пришлась по душе, но есть и недовольные таким положением дел.

Выборы главы Киева запланированы на 25 октября.

Добавим, что действующий президент Украины Владимир Зеленский также был известным юмористом, играл в КВН.


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