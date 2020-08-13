Предупреждению влияния рисков на экономику в Самруке уделяют особое внимание

Благодаря эффективному риск-менеджменту все риски находятся на контроле.

Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам фонда Андрей Кравченко рассказал, как в Самрук-Казыне работают над предупреждением возникающих рисков, передает zakon.kz.

По словам Кравченко, в фонде анализируют все риски, а их управлению придают особое внимание, чтобы быть готовыми смягчать их последствия. В фокусе Самрука 26 рисков, 11 из которых на особом контроле.

Это позволяет подготовиться к неблагоприятному развитию ситуации в экономике, смягчать их последствия и обеспечить устойчивость бизнеса, - подчеркнул он.

К одним из сложных относятся риск пандемии, коммерческие, социальные и рыночные риски. По пандемии - здесь продолжают соблюдать саннормы. В то же время карантин влияет на бизнес, но в фонде с оптимизмом смотрят в будущее и по итогам года ожидают 400 млрд тенге прибыли, что в 1,5 раза больше плана.

В рыночных рисках в первую очередь речь идет о ценах на нефть, так как она является триггером для всего остального. Но пока аналитики прогнозируют положительную динамику.

Кравченко также сообщил о контроле кредитных рисков, посредством анализа положения банковского сектора и отдельных банков, обслуживающих группу компаний. Исторически фонд имеет диверсифицированный портфель активов, что увеличивает уверенность в стабильности бизнеса даже при самых неблагоприятных условиях кризиса. Это позволяет поддерживать внутрифондовое хеджирование отдельных рисков и стабильность бизнеса.

Даже там, где кризис полностью меняет повестку дня, риск-менеджмент позволяет предотвращать худшее, - отметил директор.

В качестве примера он привел отрасль пассажирских перевозок и авиации. Но "Эйр Астана" приняла меры и смогла сохранить запас прочности и рабочие места, причем без помощи фонда. "Qazaq Air" удержалась за счет развития региональной сети. Жд/ перевозки были обеспечены субсидиями и продолжают обслуживать пассажиров.

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