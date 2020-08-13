С 15 августа в Узбекистане начнут смягчать карантин

По последним данным в Узбекистане зарегистрировано 32 215 инфицированных.

Специальная республиканская комиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом объявила о смягчении ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом стало на совещании президента Шавката Мирзиёева, передает zakon.kz со ссылкой на Central Asia.

По последним данным в Узбекистане зарегистрировано 32 215 инфицированных. Выздоровели 24 090 человек (75%), скончались 208 пациентов.

Так, 15 августа разрешается:

- движение автомобилей в течение полных суток;

- возобновляются внутренние авиа- и железнодорожные перевозки;

- разрешена работа объектов общественного питания на открытом воздухе. При этом банкеты и массовые мероприятия запрещены. Также требуется соблюдение дистанции между столами в 2 метра и других санитарных норм. Кроме того, заведениям общепита также рекомендуется установить дезинфицирующее оборудование в зданиях и помещениях, а также в системе вентиляции воздуха;

- возобновляется деятельность негосударственных дошкольных образовательных учреждений и школ, а также учебных центров;

- начнут свою деятельность санатории, пансионаты, парки и музеи;

- будут сняты ограничения на купание и отдых на территории Чарвакского водохранилища;

- разрешена деятельность салонов красоты и парикмахерских при соблюдении санитарных норм;

- разрешены семейные торжества, свадьбы, обряды и церемонии непосредственно в самом доме и дворе граждан с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие в данном районе) со строгим соблюдением правил санитарии и гигиены.

17 августа:

- будет разрешено передвижение автотранспорта между регионами и городами;

- общественный транспорт, кроме метро, возобновит свою работу;

- возобновляется деятельность религиозных организаций с проведением ежедневной дезинфекции и соблюдением социальной дистанции. В то же время, религиозным организациям предписано временно воздержаться от проведения религиозных служб в пятницу, субботу и воскресенье.

20 августа:

- начнут свою работу рынки товаров и строительной продукции, а также крупные магазины (с объявлением санитарного дня раз в неделю);

- вновь откроются спортивные залы, фитнес-клубы, тренажерные залы и бассейны.

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