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Брату министра труда Нурымбетова продлили домашний арест

Под арестом он будет до конца года.

Фото : Time.kz13 августа 2020, 13:07

Брату министра труда Казахстана Тимуржану Нурымбетову продлили домашний арест до конца года, передает zakon.kz.

Главное судебное разбирательство по делу Нурымбетова началось в конце июля. Родному брату министра предъявлены обвинения по двум статьям "Получение взятки группой лиц, неоднократно" и "Легализация, отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем".

В июле ему продлили домашний арест до 15 декабря этого года.

Избранную в отношении Нурымбетова Тимуржана Бидайбековича, Романовой Нурзипы Молшылыковны, Утеулиной Аиды Аскаровны меру пресечения в виде домашнего ареста оставить прежней и продлить ее до 15 декабря 2020 года, - говорится в документе, опубликованном в судебном кабинете.

По делу кроме брата министра проходят еще пять человек. Это Нурзипа Романова, Галимжан Сарымсаков, Аида Утеулина, Нурлан Акпаев, Канат Мустафа.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в отношении родного брата министра труда Биржана Нурымбетова было начато досудебное расследование. О Тимуржане Нурымбетове известно, что он около 15 лет проработал на разных постах в акимате Жамбылской области.


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