Брату министра труда Нурымбетова продлили домашний арест
Под арестом он будет до конца года.
Брату министра труда Казахстана Тимуржану Нурымбетову продлили домашний арест до конца года, передает zakon.kz.
Главное судебное разбирательство по делу Нурымбетова началось в конце июля. Родному брату министра предъявлены обвинения по двум статьям "Получение взятки группой лиц, неоднократно" и "Легализация, отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем".
В июле ему продлили домашний арест до 15 декабря этого года.
Избранную в отношении Нурымбетова Тимуржана Бидайбековича, Романовой Нурзипы Молшылыковны, Утеулиной Аиды Аскаровны меру пресечения в виде домашнего ареста оставить прежней и продлить ее до 15 декабря 2020 года, - говорится в документе, опубликованном в судебном кабинете.
По делу кроме брата министра проходят еще пять человек. Это Нурзипа Романова, Галимжан Сарымсаков, Аида Утеулина, Нурлан Акпаев, Канат Мустафа.
Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в отношении родного брата министра труда Биржана Нурымбетова было начато досудебное расследование. О Тимуржане Нурымбетове известно, что он около 15 лет проработал на разных постах в акимате Жамбылской области.
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