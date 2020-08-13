Выявлена связь между COVID-19 и резус-фактором

Экспоненциальный рост числа заражений характерен для стран, в которых существует большое число жителей с отрицательным резус-фактором

Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) изучили обстоятельства, которые вызывали быстрое распространение COVID-19 в 126 странах, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Исследователи пришли к выводу, что экспоненциальный рост числа заражений характерен для стран, в которых существует большое число жителей с отрицательным резус-фактором (Rh-). В частности, к ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария, США. Во всех этих государствах действительно был отмечен "взрывной" характер распространения болезни.

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом. Перечисленные патологии зачастую сопровождают COVID-19, причем являются как факторами более высокой вероятности заражения, так и часто возникают в ходе болезни.

Мы сегодня еще многого не знаем о COVID-19, вполне можно допустить, что риск заражения повышен у людей с отрицательным резусом, - сообщил изданию ведущий научный сотрудник МФТИ Станислав Отставнов.

Он отметил, что каждая гипотеза, выдвинутая авторами, безусловно, имеет право на существование, но должна быть тщательно проверена.

Для этого потребуется серия статей, где независимые группы исследователей получат более-менее сходные результаты, - пояснил он.

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