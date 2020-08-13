Джигурда готовит заявление о невиновности Ефремова

Это ДТП – постановочное.

Актер Никита Джигурда утверждает, что в момент аварии Михаила Олеговича в машине не было. А значит, он не виновен, сообщает zakon.kz.

Как он отметил в интервью teleprogramma.pro , как раз из-за травли, которую сейчас переживает актер, его здоровье и резко пошатнулось.

Я защищаю Мишу, потому что знаю, что это подстава, - продолжает Джигурда. Его сейчас убивают морально.

У него случился приступ, приезжала скорая помощь. А кто-то еще не верит во все происходящее. Михаил проходит по три-четыре заседания в неделю. Да разве это возможно выдержать? Но Миша выстоит и позор будет всем тем, кто участвует в этой травле.

- А какая у вас была позиция, когда все только начиналось, и вы не имели на руках доказательств его невиновности?

- Когда это случилось, и все бросились врассыпную, я, не имея на тот момент доказательств, сказал: "Это трагедия. Не надо плясать на костях. Я как любил Мишу, так и буду продолжать это делать".

- Вы утверждаете, что у вас есть доказательства невиновности Михаила…

- Если вы будете выпивать, а вам подбросят наркотики и сильнодействующее снотворное, то как вы сядете за руль? Есть информация, что у Михаила Ефремова найдено в крови снотворное…

У Ефремова же не было ни одного штрафа за вождение в пьяном виде - только за неправильную парковку. Вообще, на записи видеокамеры три минуты пропадают. За это время вместо Миши за руль сел подготовленный человек.

Возле суда я задавал вопрос: "Где камеры наблюдения?" Налогоплательщики платят за них деньги. На площади перед МИДом установлено сорок камер. 17 из них конкретно находятся на участке, где произошло ДТП.

И если бы на камерах наблюдения было видео, как Ефремов выходит из-за руля, это все бы уже давно распространилось. Но ни одного такого видео не существует.

И на месте, где Миша выезжает на Садовое кольцо, руль держит рука в перчатке. А Михаил же в тот день был в пиджаке.

Больше месяца назад одна женщина прислала мне видео, где из водительского места появляется нога в узких джинсах. А Миша же в тот день был в синих широких джинсах и в обуви без каблука. Поэтому это ДТП – постановочное.

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