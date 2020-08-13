5 человек прокатились на крыше и капоте авто в Мерке

Водители установлены, опрошены и признали вину.

Нарушителей ПДД наказали в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 10 августа в селе Мерке сотрудники УМПС ДП области установили 20 и 19-летних водителей автомашин марки Volkswagen Golf и Mercedes-Benz, один из которых посадил на капот и крышу транспортного средства двух девушек и трех парней, а другой водитель на багажный отсек двух парней двигались по проезжей части, грубо нарушая правила перевозки пассажиров.

По словам заместителя начальника УМПС ДП Жабылской области Жайдара Куттыбаева, водители установлены, опрошены и признали вину.

Согласно предоставленному материалу они привлечены по ст. 593 ч.1 КоАП РК “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения”.

На водителей дополнительно собраны материалы по факту нарушения по ст.425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” и установлены личности всех лиц запечатленных на видеоролике, на которых аналогично собраны материалы и направлены в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области, для принятия мер. С начала нынешнего года через социальные сети полицейскими выявлено шесть аналогичных случаев.

Виновные лица получили наказания в соответствие с законодательством.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!