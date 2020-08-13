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Сколько будет стоить российская вакцина от коронавируса

Цена вакцины составит не менее $10 за две дозы.

Фото : radiokp.ru13 августа 2020, 13:32

Цена на российскую вакцину против коронавируса при поставках за рубеж будет составлять не менее $10 за две дозы. Об этом сообщил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Если говорить про экспортные рынки, то речь идет о том, что за две дозы вакцины это стоимость будет, по нашей оценке, не менее $10. По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.

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Опубликовано фото российской вакцины от коронавируса


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