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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Ефремов перенес инсульт. Его вывели из зала суда 11 августа.

Фото : Rambler news13 августа 2020, 13:35

Михаил Ефремов остается в Боткинской больнице, вопрос о его выписке пока не обсуждался. Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице. В данный момент я нахожусь в командировке, но ближе к вечеру планирую связаться с врачом, может быть, будут новые сведения, - рассказал собеседник агентства.

Ранее Пашаев заявлял, что Ефремов перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. Артиста в Боткинскую больницу доставили на "скорой" во вторник прямо из здания Пресненского суда Москвы. До заседания Ефремову резко стало плохо, в конечном итоге он потерял создание.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.


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