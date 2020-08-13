Хочешь стать депутатом? В Nur Otan на следующей неделе стартуют праймериз

Итоги праймериз с рейтингами кандидатов будут опубликованы 5 октября.

Бауыржан Байбек обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он отметил, что ключевая цель партии - определение наиболее авторитетных партийных лидеров

Дорогие друзья! Как вы знаете, по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые в истории партийно-политического развития страны праймериз "Nur Otan" пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов инициированной Елбасы Программы "перезагрузки" партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем". ⠀

Наша ключевая цель - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней. Кандидаты для участия в праймериз могут выдвигаться как от первичной партийной организации, так и путем самовыдвижения. При этом претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого нужно вступить в ряды "Nur Otan" до окончания срока регистрации участников праймериз, - написал он.

Так, выдвижение и регистрация кандидатов начнутся 17 августа и продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации будет отведено 7 дней - с 31 августа по 6 сентября. С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы "Праймериз" с трансляцией на официальных аккаунтах партии. В этой связи, по поручению Председателя партии, была разработана платформа для голосования в онлайн-формате. Система "Праймериз" предполагает кардинальное усиление обратной связи с населением, возможность онлайн-обсуждения различных инициатив и законопроектов с учетом мнения широкой общественности, - заключил Байбек.

Сегодня состоялось первое заседание Центрального организационного комитета. Утвержден республиканский календарный план внутрипартийных выборов.С 1 октября (00-00) и до 3 октября (14.00) планируется проведение электронного голосования через мобильное приложение и специальный веб-портал.В последний день голосования (3 октября) на базе первичных партийных организаций будут развернуты избирательные участки. В населенных пунктах, где нет Интернета, можно будет проголосовать по бумажным бюллетеням.Итоги праймериз с рейтингами кандидатов будут опубликованы 5 октября.

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