Три плана разработали к предстоящему эпидсезону в Нур-Султане

К возможной очередной волне заболевания также пополняются лекарственные запасы, изделий медназначения и средства индивидуальной защиты.

Сейчас мы готовимся к возможной очередной волне заболевания и подготовлен план в зависимости от эпидобстановки, сообщил в ходе онлайн диалога в «Antikor Ortalygy» руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас готовимся к возможной очередной волне заболевания. Все силы служб удвоены, ситуационный центр организован по-другому, проведена техническая интеграция для получения оперативного ответа, машины скорой помощи закупаются дополнительно, — сказал Тимур Муратов.

Сейчас, по его словам, автопарк машин скорой помощи состоит из 128 единиц, в скором времени он пополнится 14 единицами авто и до нового года поступят 32 машины.

Плюс к этому, как напомнил глава управления, в амбулаторно поликлинической сети для обслуживания 4 категории вызовов еще есть 60 машин.

Людскими ресурсами мы обеспечены. Самое главное, коечный фонд. Согласно планам, а у нас имеется план А, В и план С. При первом плане мы разворачиваем 2 тыс. мест. При первом плане у нас многопрофильные стационары не будут задействованы. План В это означает дополнительно 1040 мест и плюс 20 бригад скорых к предыдущему плану. План С подразумевает уже развертывание всех возможных приспособленных помещений с привлечением волонтеров, — сообщил руководитель общественного здравоохранения.

Он добавил, что на сегодня на стационарах небольшая нагрузка, поэтому, пользуясь случаем, в ведомстве занимаются заполнением необходимых лекарственных запасов.

Это изделия медназначения и средств индивидуальной защиты. Из расчета берем пиковый период. Сейчас можем сказать, что имеет твердые запасы, включая до декабря месяца, — заверил Муратов.

В целом, по информации руководителя управления, во время второй вспышки заболевания COVID-19 в период июня-июля месяцев в Нур-Султане было развернуто порядка 4 тыс. койко-мест в различных стационарах, задействовано 150 бригад скорой помощи, 207 мобильных бригад из поликлиник города.

За этот период удалось пролечить 13 386 пациентов с подтвержденной КВИ. Из них 10 073 человека выписались с полным выздоровлением, 362 пациента находятся в стационаре, к сожалению, за этот период мы потеряли 267 человек, из которых 20 человек это наши коллеги, медработники, — заключил Тимур Муратов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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