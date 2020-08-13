Финансирование программы "Рухани Жангыру" сократилось вдвое

В этом году сумма сокращена в 2 раза и составила порядка 277 млн тенге, сказали в Мининформации.

Финансирование программы "Рухани Жангыру" в министерстве информации и общественного развития в 2020-м году сократилось вдвое. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов, передает корреспондент zakon.kz.

Программа реализуется с 2017 года, но финансирование началось только в 2019 году. В прошлом году министерству информации и общественного развития из государственного бюджета было выделено порядка 531 млн тенге по двум направлениям: информационная работа и обеспечение казахстанского института общественного развития. Этот институт обеспечивает научно-методическое сопровождение программы В этом году сумма сокращена в 2 раза и составила порядка 277 млн тенге. Это без учета ситуации с пандемией. Многие мероприятия были переведены в онлайн формат, и по сумме пошли уменьшения. Точные цифры можем дать до конца года, после уточнения всех бюджетных расходов – сказал он.

Вице-министр отметил, что МИОР является лишь координатором программы. Всего в рамках программы реализуется 13 проектов.

Отвечая на вопрос, почему население не осведомлено о программе спикер отметил, что " не стал бы обобщать". По его мнению, 80% населения знают о сути "Рухани Жангыру", а 23% принимают участие в ее реализации.

Другой вопрос, есть большая критика в методах реализации. Мы это анализируем, знаем и сейчас рассматриваем ряд мер по переформатированию, - отметил чиновник.

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