Несовершеннолетний сын начальника полиции ЗКО разъезжал на машине без прав

Юноша выложил в социальные сети несколько роликов о своих незаконных поездках.

Сын начальника полиции Западно-Казахстанской области Махсудхана Аблазимова, будучи несовершеннолетним и не имея водительских прав, разъезжал на автомобиле. Об этом сообщает sputniknews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции, передает zakon.kz.

Юноша выложил несколько роликов в социальные сети. Полиция установила, что они сделаны в Актау и Уральске.

В настоящее время подросток проживает с матерью, бывшей женой Махсудхана Аблазимова, с которой он состоит в разводе уже более 10 лет. В отношении нее составлен административный протокол.

Мать несовершеннолетнего А.Г,. 1967 года рождения, привлечена к ответственности в Актау по части 2 статьи 442 Кодекса об административных правонарушениях "Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра". И в Уральске по статье 128 Кодекса об административных правонарушениях "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

В полиции подчеркнули, что никакого покровительства со стороны начальника полиции Аблазимова не было.

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