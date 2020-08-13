Схожую с синдромом Кавасаки болезнь изучают в Нур-Султане

Как уточнили на брифинге, речь идет о Кавасаки подобном синдроме.

На сегодняшний день у детей, которые перенесли коронавирус, есть схожая симптоматика с синдромом Кавасаки, сообщил в ходе онлайн диалога в "Antikor Ortalygy" руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас идет речь не о синдроме Кавасаки. Это называется Кавасаки подобный синдром, то есть это мультивоспалительный синдром. Синдром, который по ряду исследований мировых возникает после бессимптомно перенесенной коронавирусной инфекции у детского возраста. У наших детей имеется схожая симптоматика с ней. Сейчас ведутся обследования и консилиумы. Более подробно сообщат специалисты, — объяснил Муратов.

На сегодня, по его словам, в столице в трех детских стационарах на лечении находятся 7 детей, из них у двоих подтвержденные случаи коронавируса.

То есть они имеют антитела, как подтверждение перенесенной коронавирусной инфекции. У других пяти пока подтверждения нет, но у них есть общая симптоматика. В анализах крови повышаются определенные показатели, которые показывают, что в организме происходят определенные воспалительные процессы. Но самочувствие, состояние данных детей удовлетворительное, то есть никто так сильно не страдает, — объяснил руководитель управления.

Он добавил, что второй самый важный компонент этого вопроса - не заразно ли это, соответственно на сегодняшний день этот вопрос

Я сейчас утвердительно не могу сказать, но так как это результаты уже перенесенной инфекции, это не относится к категории инфекционных болезней эти дети могут лечиться в любых стационарах. Этот вопрос будет более тщательно рассмотрен, мы создали рабочую группу из профессоров медицинского университетов, наших специалистов. В ближайшее время придем к какому-то ответу, — отметил Муратов.

Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов сообщал, что в Казахстане 114 детей с коронавирусом лежат в больницах. Помимо этого, у трех из малышей диагностирован синдром Кавасаки.

Синдром Кавасаки - это остропротекающее системное заболевание, характеризующееся преимущественно поражением средних и мелких артерий. С начала года зарегистрировано всего три таких случая - Нур-Султане, Алматы и Петропавловске. Состояние у детей разное. Например, состояние у ребенка, который находится в Нур-Султане, стабильное. Но это очень сложный синдром, требующий особого внимания, - добавил официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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