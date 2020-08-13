Жалобы Трампа на мытье волос могут изменить напор воды в домах

Группы потребителей осудили план министерства, заявив, что действующие правила экономят деньги граждан. Трамп пожаловался на мытье волос в душе.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила внести изменения в правила, которые позволили бы увеличить напор воды в домах, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

План Министерства энергетики последовал за комментариями Трампа в прошлом месяце. Тогда глава государства пожаловался на то, что напор не слишком сильный.

Ты включаешь кран, и не можешь вымыть свои волосы должным образом. И что остается делать? Ты просто стоишь там дольше и принимаешь душ дольше. Потому что мои волосы, не знаю, как у вас, но они должны быть идеальными, - сказал тогда Трамп.

В декабре прошлого года Трамп заявил, что экологические регуляторы изучают раковины, краны и туалеты, чтобы пересмотреть правила, предназначенные для экономии воды и топлива, которое ее нагревает.

Люди спускают воду в туалетах десять раз, 15 раз, вместо одного, - говорил Трамп.

Группы потребителей осудили план министерства, заявив, что действующие правила экономят деньги граждан.

Неясно будут ли эти намерения правительства реализованы. Трамп ведет кампанию за переизбрание и уступает в опросах общественного мнения в преддверии голосования 3 ноября. Если он победит и предложения министерства будут официально внесены, ему также может грозить череда судебных баталий.

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