Боранбаев рассказал, как "увел" Вагнера Лава у московского "ЦСКА"

Было важно, чтобы легионер ехал в Казахстан показать свою лучшую игровую форму, а не доигрывать карьеру.

Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев рассказал, как казахстанскому клубу удалось подписать контракт с известным бразильским футболистом Вагнером Лавом, передает zakon.kz.

Не секрет, что 36-летний бразильский футболист планировал вернуться в московский "ЦСКА", за который выступал ранее, однако вскоре футбольную общественность постсоветского пространства удивила новость о том, что Лав будет выступать за алматинский "Кайрат".

Это правда, что он (Вагнер Лав - При.Ред) хотел поехать в ЦСКА. Это на самом деле правда, да. Я разговаривал с Гинером (Евгений Гинер - президент московского ЦСКА - прим. ред.), они хотели его заявить во время карантина. Думали, что можно будет заявить, чтобы он доиграл чемпионат. Но это не получилось, потому что есть регламент. Они предложили заявить его по окончанию чемпионата. Понятно, что ЦСКА на это не согласился, и поэтому мы вышли на Вагнера Лава и спокойно договорились. У нас, вы знаете, очень много же бразильцев. Они хорошо у нас адаптируются, поэтому мы концы все нашли, и все хорошо получилось. Погода же бразильская (смеется), - сказал Кайрат Боранбаев в интервью Youtube-каналу "Че травишь?"

При этом для Боранбаева было важно, чтобы легионер ехал в Казахстан показать свою лучшую игровую форму, а не доигрывать карьеру.

Я хочу сказать, что по истечению времени, как он приехал с семьей, самое главное, что было приятно от него слышать, он приехал не доигрывать свою карьеру, он приехал выигрывать новые титулы, и это очень мотивирует его самого. Ему здесь очень нравится. Конечно, он очень много справок наводил. Мы надеемся, что на самом деле увидим того Вагнера Лава, - заключил Кайрат Советаевич.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!