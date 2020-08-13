Рецидивистка-мошенница "трудоустраивала" алматинцев в нефтяную компанию

Потенциальных жертв женщина выискивала прямо на улице.

Женщину, предлагавшую доверчивым алматинцам трудоустроиться в нефтяную компанию за определенную плату, задержали полицейские Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 35-летняя подозреваемая, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности, выискивала потенциальных жертв прямо на улице, обращаясь к доверчивым гражданам с вопросами, не нуждаются ли они в работе.

Женщина воспользовалась карантином и тем фактором, что некоторые граждане сейчас свободны от работы и, возможно ищут временную подработку. Гражданка С. – хороший психолог, она быстро заводила с потерпевшими беседу и заверяла их, что может оказать помощь в трудоустройстве в нефтяную компанию, с привлекательной заработной платой. За свои услуги брала с граждан вознаграждение, но в последующем – ни денег, ни работы. В настоящее время по указанным эпизодам в наше подразделение обратились с заявлением два человека, – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.

Полицейские не исключают, что это не единственные жертвы мошенницы, а потому просят всех, кто стал жертвой ее обмана обращаться в полицию потелефонам: 8-701-852-60-94, 8-707-515-47-35.

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