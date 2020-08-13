Белорусы объявили голодовку в Польше

На месте присутствуют немногочисленные сотрудники варшавской полиции, которые выяснили суть происходящего и не стали препятствовать проведению акции.

Представители белорусской диаспоры разбили палаточный городок и объявили голодовку у представительства Евросоюза в Варшаве, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В четверг активисты, не признающие результатов выборов президента Беларуси, пришли к зданию на Улице Ясной, где располагаются представительство Европейской комиссии, офис Европейского парламента, информационный пункт Европейского союза. Они принесли с собой палатки, раскладные стулья, плакаты "Считаю Тихановскую президентом", "Голодаем в поддержку белорусов".

Организатор акции Максим Чернявский, называющий себя политическим беженцем из Беларуси, живущим в Польше десять лет, заявил, что голодовкой намерен побудить Евросоюз скорее принять меры в отношении официального Минска.

Мы знаем, что Европейский союз очень медленно что-то делает, а у нас нет времени. В Белоруссии десятки людей ранены, есть погибшие, - сказал он.

По словам Чернявского, участники акции требуют "ввести жесткие санкции в отношении" правительства президента Александра Лукашенко, а также, чтобы "Евросоюз признал Светлану Тихановскую президентом Беларуси".



Он пообещал во время акции "пить воду, но ничего не есть, пока ЕС не предпримет конкретные действия, или пока мне не станет совсем плохо".

На месте присутствуют немногочисленные сотрудники варшавской полиции, которые выяснили суть происходящего и не стали препятствовать проведению акции.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!