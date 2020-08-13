Учитель наблюдала за убийством через Zoom

Она проводила урок.

Учительница начальной школы во Флориде, США, наблюдала за тем, как мать ее ученицы была застрелена, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Инцидент произошел 11 августа сразу после 8 утра. 10-летняя девочка подключилась к Zoom для учебы. В один момент в доме девочки началась ссора. Вскоре после этого мать девочки застрелили.

Подозреваемого Дональда Джея Уильямса взяли под стражу и обвинили в убийстве 32-летней Мэрибель Росадо-Моралес. По информации полиции, пара состояла в отношениях, а убийство произошла на фоне ссоры. Уильямс сначала скрылся с места происшествия, но был пойман после того, как водитель автобуса позвонил в 911. Сообщения о бытовом насилии в этом доме поступали и ранее.

Учительница рассказала, что слышала какой-то шум и ругань. Она поняла, что произошла ссора и все еще могла видеть ребенка. По словам женщины, ребенок приглушил микрофон, чтобы ее никто не слышал. Затем она заметила, как девочка прижимает уши руками. Почти сразу же после этого экран погас. Мы знаем, что в компьютер попала пуля, - рассказал шериф Уильям Снайдер.

Мать ученицы погибла в больнице от огнестрельных ран. В момент инцидента в доме находились шестеро детей, четверо из которых - дети Росадо-Моралес. Двое из них - племянники. К счастью, никто из них не пострадал.

Инцидент расследуют правоохранительные органы.

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