Танцую для настроения: продавец арбузов из Уральска

Пока мне некуда идти работать, сейчас карантин.

Талгат Ажгалиев уже третий год продает арбузы и дыни. Но только в этом сезоне ему пришла идея не просто предлагать покупателям свой товар, а делать это в ритме танца под песни любимых исполнителей, сообщает zakon.kz.

Необычная торговля действительно привлекает внимание клиентов. Проезжая мимо машины, возле которой красиво лежат арбузы и дыни и обаятельный продавец, танцуя, приглашает за покупкой, ну как тут не купить арбуз, а может быть, и два.

Талгату 18 лет, он из поселка Амангельды Таскалинского района ЗКО. Парень там закончил школу и там же выучился в колледже на повара. Но пока по специальности не работает, потому что получил диплом только в этом году. И вскоре началась пандемия.

— Пока мне некуда идти работать, сейчас карантин. Но я могу торговать арбузами и дынями. Их я привожу из Тайпака. У меня здесь три точки. После того, как я стал танцевать, у меня клиентов больше. Я торговал, и в какой-то момент понял, что мне скучно и клиентам — тоже. Все едут мимо уставшие, озабоченные своими мыслями. Время еще такое – коронавирус. Вот я и решил танцевать, чтобы настроение поднять людям, — рассказал Талгат Ажгалиев "Уральской неделе".

По словам Талгата, он захотел стать поваром после российского сериала "Кухня".

— Я это кино посмотрел и сразу захотел стать поваром. А еще я люблю покушать, мне нравится украинский борщ и салат "Оливье" я люблю, сильно, — улыбаясь, сказал Талгат Ажгалиев.

У Талгата двое братишек и сестренка, а он в семье старший.

За несколько дней парень стал известен своим необычным подходом к обычной продаже арбузов благодаря социальным сетям.

— Про меня бабушка с дедушкой даже в Амангельды узнали. Рады за меня, — смеясь, говорит Талгат.

"Девушки у меня нет, рано еще. Нужно работать, дом купить, машину, а потом уже семья. Ну, дом я уже в следующем году смогу купить. А пока я буду арбузами торговать и танцевать. Я танцую под песню наших земляков Raim & Artur. Я с ними в КВН играл, мы тогда первое место взяли, это было в Шипово", — с гордостью рассказал Талгат.

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