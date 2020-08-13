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Сын Децла выпустил свой первый трек

Пользователи соцсети поддержали парня.

Фото : скриншот видео13 августа 2020, 16:14

Тони Киселев, 15-летний сын хип-хоп-исполнителя Децла (Кирилл Толмацкий), записал свою первую композицию, передает zakon.kz.

Он опубликовал ее в Instagram.

Новоиспеченный музыкант назвал себя Juzeppe Junior. Одним из сценических псевдонимов его отца был Джузеппе Жестко.

Пользователи соцсети поддержали Киселева и пожелали ему успехов в продолжении дела отца.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске, где проходил его концерт. Он скончался в гримерке одного из местных кафе из-за остановки сердца.


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