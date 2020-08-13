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Мужчина утонул, пытаясь спасти сына на озере Балхаш

Прибывшие спасатели доставили мальчика на берег живым и невредимым.

Фото : Кадр из видео13 августа 2020, 16:30

При попытке спасти своего 11-летнего сына, в Балхаше утонул мужчина. Его тело спасатели нашли только на следующий день, сообщает zakon.kz.

Как пишет автор поста, размещенного в соцсети instagram на паблике patriotkaragandy, отец услышал крики своего ребенка, которого на надувном матрасе унесло далеко от берега на озере Балхаш. Унесло на 850 метров. Отец тут же кинулся спасать свое дитя. Но не доплыл до сына и утонул.

Спасатели смогли доставить 11-летнего мальчика на берег живым и невредимым. А папа утонул. Его тело искали с вечера 12 августа. Сегодня его тело нашли, – написал автор поста.

Данный факт подтвердили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

12 августа на озере Балхаш в 5 км от Приозерска мальчик 2009 г.р. на надувном матрасе уплыл далеко от берега. Отец ребенка, не дожидаясь спасателей, бросился на помощь. Но доплыть до мальчика он не смог. Прибывшие на место спасатели помогли мальчику, которого унесло от берега на 850 м, и приступили к поискам отца ребенка. Поисковые работы продолжались до наступления темноты и были возобновлены утром 13 августа. Тело утонувшего обнаружено сегодня в 10:40 в 350 метрах от берега, - сообщила официальный представитель областного ДЧС Жанна Дауренбекова.

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Отец услышал крики своего ребенка, которого на надувном матрасе унесло далеко от берега на озере Балхаш. Унесло на 850 метров. Отец тут же кинулся спасать свое дитя. Но не доплыл до сына. Утонул... ⠀ Спасатели смогли доставить 11-летнего мальчика на берег живым и невидимым. А папа утонул. Его тело искали с вечера 12 августа. Сегодня его тело нашли. ⠀ Пресс-служба департамента по ЧС Карагандинской области: "12 августа на озере Балхаш в 5 км от Приозерска мальчик 2009 г.рождения на надувном матрасе уплыл далеко от берега. Отец ребенка, не дожидаясь спасателей, бросился на помощь. Но доплыть до мальчика он не смог. Прибывшие на место спасатели помогли мальчику, которого унесло от берега на 850 м, и приступили к поискам отца ребенка. Поисковые работы продолжались до наступления темноты и были возобновлены утром 13 августа. Тело утонувшего обнаружено сегодня в 10:40 в 350 метрах от берега", - сообщила официальный представитель департамента по ЧС Жанна Дауренбекова. ⠀ @zakon.kz #приозерск #озеро_балхаш ⠀ ©️ Видео: @patriotkaragandy

Публикация от Сетевое издание "zakon.kz" (@zakon.kz) 13 Авг 2020 в 3:30 PDT


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