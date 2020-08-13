Нуркожа Кайпанов признан лучшим борцом Азии

Всем победителям в номинациях были присуждены денежные премии в размере 3 тыс. долларов.

Объединенный мир борьбы Азии (UWW ASIA) провел виртуальную онлайн-церемонию награждения лучших борцов и тренеров континента за 2019 год. Решение наградить, отличившихся спортсменов и наставников было принято на генеральной ассамблее азиатского комитета UWW, которая прошла во время апрельского первенства континента в китайском Сиане. Среди лауреатов казахстанец, вице-чемпион мира по вольной борьбе Нуркожа Кайпанов, передает zakon.kz.

Из-за пандемии коронавируса церемония состоялась позже, чем планировалось, и в формате онлайн. По информации Sporttime, открыл церемонию и поздравил лауреатов глава UWW-Asia, прославленный казахстанский борец греко-римского стиля, финалист и бронзовый призер Олимпийских Игр, 7-кратный чемпион СССР, Даулет Турлыханов.

Лауреата в номинации "Лучший борец вольного стиля", где в итоге победу присудили казахстанцу, вице-чемпиону мира Нуркоже Кайпанову (70 кг) было определить непросто. Два претендента на эту номинацию набрали равное количество очков (90). Это серебряные призеры чемпионата мира и чемпионы Азии Нуркожа Кайпанов (70 кг) из Казахстана и Алиреза Карими (92 кг) из Ирана. Также оба борца выиграли рейтинговый турнир в Сассари (Италия).

Для объективного выявления лучшего борца учитывались следующие критерии: победа в других важных стартах и количество участников в весовой категории на чемпионате мира. Алиреза Карими в 2019 году выиграл клубный чемпионат мира, тогда как Нуркожа Кайпанов стал обладателем серебряной награды Всемирных военных игр в Сиане (Китай). На лицензионном чемпионате мира в Нур-Султане в категории до 92 кг участвовало 18 спортсменов, а в весе до 70 кг – 30 борцов. Этот фактор и сказался в пользу казахстанского вольника. Третье место присуждено двукратному призеру чемпионатов мира Баджрангу Пуния, который набрал 80 очков.

В номинации "Лучший борец греко-римского стиля" безоговорочно победил серебряный призер Олимпийских игр в Рио Синобу Ота (Япония). В женской борьбе лучшей признана Нингнинг Ронг из Китая (90 очков). Лауреатом премии в номинации "Лучший тренер по вольной борьбе" стал известный в прошлом борец, четырехкратный призер чемпионатов мира, а ныне главный тренер сборной Ирана Гхоламреза Мохаммади.

Всем победителям в номинациях были присуждены денежные премии в размере 3 тыс. долларов.

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