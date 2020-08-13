Неизвестные вооруженные заблокировали офисы "Яндекса" в Минске

Помещения заблокированы.

Неизвестные люди в черном пришли с оружием в офисы "Яндекса" в Минске. Об этом пишет Telegram-канал Mash, передает zakon.kz.

Помещения заблокированы, компания подтвердила эту информацию.

По информации канала Baza, офисы закрыли, работников не выпускают.

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