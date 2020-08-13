В Павлодарской области с 14 августа откроют дома и базы отдыха

Дома отдыха были закрыты почти два месяца.

С 14 августа в силу вступят изменения, внесенные в постановление главного санитарного врача региона "О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Павлодарской области", сообщает zakon.kz.

По информации Павлодар-онлайн, предусматривается возобновление работы некоторых досуговых объектов.

Постановляю возобновить работу объектов санаторно-курортного назначения, домов отдыха, туристических баз и других с заполняемостью не более 50% мощности с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, социального дистанцирования, масочного режима, - гласит текст документа.

Согласно внесенным изменениям также разрешается деятельность пляжей при туристических объектах: отелей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, туристических баз. При этом у объектов должен быть положительный акт готовности, выданный после обследования мобильной группой, которая создана при местных исполнительных органах, и подписанный заместителем акима соответствующей территории.

На указанных пляжах также должен соблюдаться усиленный санитарно-дезинфекционный режим. На одного посетителя должна быть рассчитана площадь не менее четырех квадратных метров. Время работы пляжей будет ограничено с 10.00 до 20.00. Отдыхать на них можно будет по предварительной записи.

Главный санитарный врач Павлодарской области Батырбек Алиев в постановлении предупреждает, что в течение двух недель будет проводиться мониторинг, и в случае несоблюдения санитарно-карантинных мер разрешения будут отозваны.

Напомним, ранее запустить туристический сезон в Баянауле планировалось с 17 августа. На тот момент 28 домов отдыха , находящиеся в этом Баянаульском районе, имели акты готовности.

В области дома отдыха закрылись для туристов с 16 июня.

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