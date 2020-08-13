Как изменили подход к оценкам знаний казахстанских школьников?

C 1 сентября обучение в школах республики начнется в дистанционном формате.

С 1 сентября четвертная оценка в школе будет складываться на 50% из оценки за СОЧ (суммативное оценивание за четверть), 25% — СОР (суммативное оценивание за раздел) и 25% — формативное оценивание, сообщает zakon.kz.

Об этом Sputnik сообщила начальник отдела методического обеспечения инновационного развития АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" Айман Кусаинова на вебинаре для родителей.

Министерство образования и науки внесло изменения в критериальное оценивание учебных достижений учащихся в 2020-2021 учебном году.

Как школы Нур-Султана готовятся к новому учебному году

Формативное оценивание будет проводиться теперь ежедневно в баллах. Один раз пройдет суммативное оценивание за раздел — СОР. Содержание СОРов будет зависеть от учителя. Четвертная оценка теперь будет складываться на 50% из оценки за СОЧ, 25% — СОР и 25% — формативное оценивание, - пояснила Кусаинова.

Напомним, что с 1 сентября обучение в школах республики начнется в дистанционном формате. Также предусмотрены обучение в дежурных классах для младших школьников.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!