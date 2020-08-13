Программа "Еңбек" предоставляет возможности для развития

Тысячи предпринимателей смогли открыть или расширить свой бизнес.

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства кредитует участников Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек". Тысячи предпринимателей при государственной поддержке смогли открыть или расширить свой бизнес. Некоторые из них воспользовались преимуществами льготного кредитования не один раз, сообщает zakon.kz.

Жительница села Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области Бакыт Сеилова с 2010 года занимается развитием собственного швейного цеха. Много лет назад благодаря кредиту, полученному в Фонде, она приобрела первую универсальную швейную машину. Сегодня таких машинок у нее четыре, а швейный цех в этому году переехал в собственное здание.

Я начинала с подгонки одежды, сегодня принимаем заказы на пошив школьной формы. Я неоднократно обращалась в Фонд за финансированием - чтобы открыть цех, закупить оборудование и материалы. Сегодня в ателье обеспечено занятостью шесть работников, - говорит Б.Сеилова.

Кенес Кукиев, ее земляк, занимается животноводством. Он тоже не в первый раз обращается в Фонд за кредитом. Сегодня хозяйство доит тридцать кобыл, занимается продажей кумыса и обеспечивает работой троих сельчан.

Заем позволил увеличить численность поголовья лошадей. Я получил кредит на 6,5 лет, но планирую закрыть за полтора года. Ежедневно продаем до 70 литров кумыса, сбыт налажен, сейчас повысился спрос на саумал, - говорит Кенес Кукиев.

По словам директора Северо-Казахстанского филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Абылая Нуркенова, в этом году по программе "Еңбек" в области планируется выдать 2,6 млрд теңге. На сегодня 356 проектов уже получили финансирование, до конца года льготные кредиты получат еще 563 североказахстанца.

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