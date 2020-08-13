Выборы в Сенат: в бюджет страны вернут неосвоенные средства на агитацию

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионах, данные средства были использованы не полном объеме.

Фото : pixabay.com

В бюджет Казахстана вернут неосвоенные средства, выделенные кандидатам в депутаты Сената. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии по итогам прошедших 12 августа выборов в Сенат сказала секретарь ЦИК Сабила Мустафина, сообщает zakon.kz. Ранее каждому кандидату в депутаты Сената Парламента из республиканского бюджета были предусмотрены финансовые средства для проведения предвыборной агитации. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионах, данные средства были использованы не полном объеме. В этой связи неосвоенные средства будут возвращены в бюджет, - сказала она. Читайте также: Итоги выборов в Сенат. Кто стал депутатом

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