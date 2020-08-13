Выборы в Сенат: в бюджет страны вернут неосвоенные средства на агитацию
В связи с эпидемиологической ситуацией в регионах, данные средства были использованы не полном объеме.
Фото : pixabay.com13 августа 2020, 17:09
В бюджет Казахстана вернут неосвоенные средства, выделенные кандидатам в депутаты Сената. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии по итогам прошедших 12 августа выборов в Сенат сказала секретарь ЦИК Сабила Мустафина, сообщает zakon.kz.
Ранее каждому кандидату в депутаты Сената Парламента из республиканского бюджета были предусмотрены финансовые средства для проведения предвыборной агитации. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионах, данные средства были использованы не полном объеме. В этой связи неосвоенные средства будут возвращены в бюджет, - сказала она.
Читайте также:
Итоги выборов в Сенат. Кто стал депутатом
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035970-657d3384c018b047d69533c2a76a5f2d
Сейчас читают