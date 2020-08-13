В Караганде оперативники "повесили" на мужчину кражу и поплатились за это

Каждый из полицейских приговорен судом к определенному сроку ограничения свободы, лишен офицерского звания и пожизненно лишен права работать в системе МВД и в госслужбе.

В Караганде осудили двух полицейских, заставивших мужчину взять на себя кражу, которую он не совершал, сообщает zakon.kz.

Как пишет автор поста, размещенного в соцсети instagram в паблике patriotkaragandy, полицейские надавили психологически на подозреваемого в кражах и потребовали от него взять на себя еще одну кражу. В противном случае обещали ему тюремный срок за прошлые преступления.

Оперативники из Октябрьского отдела полиции в Караганде не стали себя утруждать поисками вора. Они "повесили" кражу на того, кто уже фигурировал подозреваемым по другим кражам. Мужчину пригласили на беседу и предложили взять на себя преступление и протянули одну тысячу тенге. Он отказался. Тогда ему заявили, что помогут сесть в тюрьму, если он не поможет им улучшить показатели. Он согласился. Ему протянули бумаги и велели подписать признание. Он выполнил требование и ушел, – написал автор поста.

Выйдя из здания, мужчина пошел в департамент по противодействию коррупции и рассказал о сделке. Оказалось, что в день кражи, которую на него "повесили", он не мог быть в Караганде. Он был в колонии в Восточном Казахстане – отбывал срок.

Антикоррупционщики возбудили уголовное дело в отношении двоих оперативников. Судья Октябрьского районного суда Ернар Амерханов признал их виновными по статье 361 часть 1 УК. "Назначить подсудимому 1 год и 6 месяцев ограничения свободы", - вынес приговор Ернар Амерханов. Второй получил 1 год и 3 месяца ограничения свободы. Осужденные лишены специальных званий капитан и лейтенант. Им пожизненно запрещено работать в системе МВД и в госслужбе, – подытожил автор поста.

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