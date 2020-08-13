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У добровольцев остался иммунитет спустя пять месяцев после вакцинации

30 марта семь разработчиков вакцины ввели себе вакцину, среди которых был и глава центра.

Фото : Pixabay13 августа 2020, 17:14

У добровольцев сохранился хороший уровень иммунитета спустя пять месяцев после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

Через пять месяцев напряженность иммунитета хорошая и соответствует, фактически, высокому уровню антител, который гарантирует полностью эффективность от любой дозы COVID-19, - сказал Гинцбург.

30 марта семь разработчиков вакцины ввели себе вакцину, среди которых был и глава центра.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название "Спутник V". Он поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тысяч человек.


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