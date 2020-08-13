Две гостиницы станут госпиталями для больных COVID-19 в Алматы

Там сразу будут делать ПЦР-тесты.

Крупная строительная компания внесла вклад в борьбу с COVID-19, перепрофилировав две свои гостиницы под ковидные госпитали. Об этом сообщил на своей странице в Instagram аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

Общая вместимость будущих госпиталей, по данным градоначальника, 215 койко-мест, в том числе 34 интенсивной терапии и реанимации. Предусмотрены боксы наблюдения и сортировки, операционные и поликлинические отделения.

Все помещения будут разделены на три зоны с отдельными входами и системами обеззараживания. Предусмотрена система чистых потоков воздуха с отрицательным давлением, что позволит минимизировать риски заражения персонала. Госпитали будут оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами КТ, рентген-аппаратами, УЗИ, ИВЛ, а также системой медицинских газов. Подготовлен штат медицинского персонала, включая врачей из Турции. - сообщил Сагинтаев.

Еще одной особенностью. по данным акима, станут собственные ПЦР-лаборатории, которые позволят получать результаты теста на КВИ в течение 90 минут. После завершения строительно-монтажных работ и настройки оборудования госпитали планируется открыть к 1 октября.

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