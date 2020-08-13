Две гостиницы станут госпиталями для больных COVID-19 в Алматы
Там сразу будут делать ПЦР-тесты.
Крупная строительная компания внесла вклад в борьбу с COVID-19, перепрофилировав две свои гостиницы под ковидные госпитали. Об этом сообщил на своей странице в Instagram аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.
Общая вместимость будущих госпиталей, по данным градоначальника, 215 койко-мест, в том числе 34 интенсивной терапии и реанимации. Предусмотрены боксы наблюдения и сортировки, операционные и поликлинические отделения.
Все помещения будут разделены на три зоны с отдельными входами и системами обеззараживания. Предусмотрена система чистых потоков воздуха с отрицательным давлением, что позволит минимизировать риски заражения персонала. Госпитали будут оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами КТ, рентген-аппаратами, УЗИ, ИВЛ, а также системой медицинских газов. Подготовлен штат медицинского персонала, включая врачей из Турции. - сообщил Сагинтаев.
Еще одной особенностью. по данным акима, станут собственные ПЦР-лаборатории, которые позволят получать результаты теста на КВИ в течение 90 минут. После завершения строительно-монтажных работ и настройки оборудования госпитали планируется открыть к 1 октября.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
13.08.2020 RAMS құрылыс компаниясы өзінің екі қонақүйін қауіпті індетті емдейтін ауруханаға айналдырып, COVID-19-ға қарсы іс-қимылға үлес қоспақшы. Жалпы сыйымдылығы 215 төсек-орын, оның ішінде 34 қарқынды терапия мен реанимация бар. Бақылау мен сұрыптау бокстары, ота жасау және емханалық бөлімшелер қарастырылған. Барлық үй-жайлар бөлек кіретін және зарарсыздандыру жүйелері бар үш аймаққа бөлінеді. Таза ауа айналымы үшін теріс қысымы бар жүйе қарастырылған. Бұл персоналдың жұқтыру қаупін азайтады. Госпитальдар заманауи жабдықтармен, соның ішінде КТ және рентген аппараттарымен, УДЗ, ӨЖЖ, сондай-ақ медициналық газдар жүйесімен жабдықталады. Түркиядан келетін дәрігерлерді қоса алғанда, медициналық қызметкерлер құрамы дайын. Мұндағы тағы бір ерекшелік, 90 минуттың ішінде КВИ-тестінің нәтижелерін алуға мүмкіндік беретін жеке ПТР зертханалары бар. Құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін госпитальдарды 1 қазанға дейін ашу жоспарлануда. —— Строительная компания RAMS решила внести вклад в борьбу с COVID-19, перепрофилировав две свои гостиницы под ковидные госпитали. Общая вместимость 215 койко-мест, в том числе 34 интенсивной терапии и реанимации. Предусмотрены боксы наблюдения и сортировки, операционные и поликлинические отделения. Все помещения будут разделены на три зоны с отдельными входами и системами обеззараживания. Предусмотрена система чистых потоков воздуха с отрицательным давлением, что позволит минимизировать риски заражения персонала. Госпитали будут оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами КТ, рентген-аппаратами, УЗИ, ИВЛ, а также системой медицинских газов. Подготовлен штат медицинского персонала, включая врачей из Турции. Еще одной особенностью станут собственные ПЦР-лаборатории, которые позволят получать результаты теста на КВИ в течение 90 минут. После завершения строительно-монтажных работ и настройки оборудования госпитали планируется открыть к 1 октября.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!