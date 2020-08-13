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Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси

Основатель Tesla и SpaceX ответил на публикацию пользователя.

Фото : inc.com13 августа 2020, 17:41

Миллиардер Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя Twitter о протестах в Беларуси, передает zakon.kz.

Один из пользователей соцсети разместил сообщение с призывом "рассказать всем" информацию о протестах в стране и их подавлении. В публикации он отметил Илона Маска и Билла Гейтса.

Основатель Tesla и SpaceX ответил на публикацию.

Жаль слышать это. Что мы можем сделать, чтобы помочь? - спросил Маск.

В ответах к посту Илона Маска пользователи попросили привлечь внимание к протестам в Беларуси, использовать спутники Starlink для устойчивой работы интернета в стране и о многом другом.

Акции протеста начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко по данным ЦИК набрал 80,08% голосов.


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