В Актобе из-за осложнения после коронавируса пациентам ампутировали ноги

У кого-то отказывают почки, у кого-то – печень.

Самым частым осложнением, вызванным коронавирусной пневмонией среди казахстанцев, была пневмония. Теперь появились другие негативные последствия Сovid-19, сообщает zakon.kz.

Как рассказал "Диапазону" главный инфекционист Актюбинской области Мейрамбек Курмангазин, коронавирусная инфекция поражает центральную нервную систему, суставы, сердце, сосуды головного мозга, почки, печень.

У больных, имеющих варикозное расширение вен, возникает тромбоз. Были случаи, когда приходилось идти на ампутацию конечности. Последнюю такую операцию провели на прошлой неделе. Другого выхода не было. Двум больным ампутацию ноги провели в инфекционной больнице. Такая же операция была еще в АМЦ. Это единичные случаи, но они были. С июня пошли такие осложнения. У кого-то отказывают почки, у кого-то – печень, – говорит Мейрамбек Курмангазин.

В области число заболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией сократилось.

Провизорные стационары заполнены всего на треть, – сообщили в облздраве 7 августа. – Детей заболело 123, в детской больнице осталось 10 пациентов.

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