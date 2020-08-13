Драка со стрельбой произошла в Туркестанской области

В Туркестанской области задержали подозреваемых в хулиганстве

В дежурную часть Созакского РОП поступило сообщение о том, что в районную больницу с телесными повреждениями обратился один из местных жителей. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. При проверке установлено, что потерпевший получил травмы в ходе драки с неизвестными лицами, передает zakon.kz.

Один из них ранил молодого человека из оружия, а затем нападавшие скрылись. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 ч. 3 УК РК "хулиганство". На месте преступления полицейские изъяли гильзу и другие вещественные доказательства.

На задержание подозреваемых ориентировали весь личный состав районного отдела полиции. Оперативники опросили знакомых потерпевшего, установили круг подозреваемых, проверили камеры видеонаблюдения, провели подворный обход и другие розыскные мероприятия.

По информации ДП Туркестанской области, в результате принятых мер полицейские Созакского РОП задержали двух подозреваемых на одной из улиц Шымкента. Ими оказались жители Шымкента и Созакского района, у которых изъяли травматическое оружие. Следствием установлено, что мотивом преступления послужили ранее неприязненные отношения с потерпевшим. В ходе потасовки задержанные избили и ранили молодого человека из травматического оружия, а после скрылись в соседней области, откуда направились в Шымкент.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Подозреваемые отпущены под залог. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

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