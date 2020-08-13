Алматинец с ножом напал на пенсионерку

Подозреваемый задержан.

Вооруженный ножом мужчина ограбил пенсионерку в Алматы, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, преступление произошло в Алмалинском районе около 13:00. 28-летний мужчина в подъезде одного жилых домов напал на женщину и пытался завладеть ее сумкой.

Я сняла с банкомата деньги и пошла домой. Я сначала подумала, сосед, пыталась пропустить его вперед. Он как схватиться за мою сумку. Я не стала отпускать ее. Он взял нож и стал резать им лямки сумочки, изрезал мои руки. В подъезде я кричала, думала, кто-то услышит. Но никто не помог. Он побежал, двое прохожих за ним, - рассказала пострадавшая.

На пересечении улиц Богенбай батыра и Айтиева полицейских остановили прохожие и сообщили, что кварталом выше двое мужчин пытаются ограбить одного, якобы, дерутся.

Мы незамедлительно проследовали к указанному месту, где выяснили истинные подробности дела. По подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний гражданин И.. У него был изъят нож. Нашли женщину, ей была вызвана “скорая помощь”, – сообщил инспектор Полка патрульной полиции ДП города Алматы Самат Жуманов.

Пенсионерка опознала в задержанном своего обидчика. Подозреваемый сразу же признался в содеянном.

Мне деньги были нужны, материальные трудности. На Толе би ее увидел и шел за ней. Сожалею, – пояснил, в свою очередь, гражданин И.

Как сообщили в Управлении полиции Алмалинского района по данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст.192 ч.2 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП.

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