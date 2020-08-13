Озвучены первые результаты проверки озера Пархач в Алматы

Анализ показал загрязнение водоема органическими веществами.

По случаю обнаружения мертвых рыб на озере Пархач в Турксибском районе города Алматы, 12 августа 2020 года Филиал РГП "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по г.Алматы провел внеплановый выезд и отбор проб воды озера Пархач, сообщает zakon.kz.

Анализ качества воды выполняется по 44 физико-химическим показателям. По результатам анализа первого дня отмечено, что вода очень мутная (прозрачность-9) и имеет запах гнилой рыбы.

По результатам лабораторного анализа было зафиксировано 11 кратное превышение предельной нормы по химическому потреблению кислорода – 380 мг/дм3. Это говорит о загрязнении водоема органическими веществами, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В настоящее время продолжается выполнение анализа воды по главным ионам, тяжелым металлам и биохимическому потреблению кислорода за 5 суток, результаты которых будет опубликована дополнительно.

Ранее алматинцы пожаловались на загрязнение озера Пархач в Турксибском районе Алматы. На берегу горожане сняли на видео отходы и мусор, а также мертвую рыбу. Министерство экологии начало проверку по факту обнаружения мертвой рыбы на озере.

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