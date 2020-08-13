В СКО уволили полицейского за взятку в 150 тысяч тенге

Также в отставку отправили замглаву начальника РОПа.

В ДП СКО задержали полицейского, который был пойман с поличным сотрудниками Нациального бюро по противодействию коррупции при получении взятки в сумме на 150 000 тенге, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, взятку полицейскому передавал житель райцентра за несоставление протокола об административном правонарушении.

Решением Дисциплинарной комиссии ДП СКО он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и лишен специального звания. Его непосредственный руководитель – заместитель начальник РОП освобожден от занимаемой должности. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 11 руководителей районного отдела полиции и областного аппарата.

Своими действиями молодой офицер полиции просто дискредитировал службу, в то время, когда его коллеги в рамках карантинного периода добросовестно исполняют служебные обязанности. Многие люди несколько месяцев сидят без работы, и этот вопиющий факт отзовется негативным эхом среди населения. Такая же непримиримая жесткая позиция была и остается в отношении каждого коррупционера в любом звании и должности. Всех сотрудников нужно ознакомить с приказом, и каждый такой случай предавать большой огласке, - заявил глава ДП СКО Марат Тулебаев.

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