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В Индии начали продавать лекарство от коронавируса

Remdac представляет собой самую дешевую непатентованную версию противовирусного препарата на основе ремдесивира.

Фото : businessupturn13 августа 2020, 19:04

Индийская фармацевтическая компания Zydus Cadila начала продажу противовирусного препарата Remdac для лечения COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на IndiaTVNews.

Продажи Remdac в данное время идут только в Индии. Он представляет собой самую дешевую непатентованную версию противовирусного препарата на основе ремдесивира.

Стоимость одного флакона емкостью 100 мг составит 2 800 индийских рупий, или $37,4.

Начало продажи незапатентованного препарата связывают с жалобами властей ряда индийских штатов на нехватку лекарств для больных коронавирусом и перебои с их поставками.


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