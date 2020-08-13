В Индии начали продавать лекарство от коронавируса
Remdac представляет собой самую дешевую непатентованную версию противовирусного препарата на основе ремдесивира.
Фото : businessupturn13 августа 2020, 19:04
Индийская фармацевтическая компания Zydus Cadila начала продажу противовирусного препарата Remdac для лечения COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на IndiaTVNews.
Продажи Remdac в данное время идут только в Индии. Он представляет собой самую дешевую непатентованную версию противовирусного препарата на основе ремдесивира.
Стоимость одного флакона емкостью 100 мг составит 2 800 индийских рупий, или $37,4.
Начало продажи незапатентованного препарата связывают с жалобами властей ряда индийских штатов на нехватку лекарств для больных коронавирусом и перебои с их поставками.
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