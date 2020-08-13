В Индии начали продавать лекарство от коронавируса

Remdac представляет собой самую дешевую непатентованную версию противовирусного препарата на основе ремдесивира.

Индийская фармацевтическая компания Zydus Cadila начала продажу противовирусного препарата Remdac для лечения COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на IndiaTVNews.

Продажи Remdac в данное время идут только в Индии. Он представляет собой самую дешевую непатентованную версию противовирусного препарата на основе ремдесивира.

Стоимость одного флакона емкостью 100 мг составит 2 800 индийских рупий, или $37,4.

Начало продажи незапатентованного препарата связывают с жалобами властей ряда индийских штатов на нехватку лекарств для больных коронавирусом и перебои с их поставками.

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