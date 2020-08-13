Беларусь получила вторую партию нефти из США

Нефть сорта White Eagle Blend была специально разработана в США как аналог российского Urals для европейских нефтеперерабатывающих заводов.

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод Нафтан получил вторую партию нефтяного сырья из США, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

По данным информационного агентства, 76 тыс. т. ресурса были доставлены танкером в порт Клайпеда 9 августа. Это нефть сорта White Eagle Blend, специально разработанного в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ.

Утром 13 августа первый железнодорожный состав с сырьем прибыл на Новополоцкий НПЗ. Полностью вся партия будет доставлена на Нафтан до конца августа.

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