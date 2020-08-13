Беларусь получила вторую партию нефти из США
Нефть сорта White Eagle Blend была специально разработана в США как аналог российского Urals для европейских нефтеперерабатывающих заводов.
Фото : nv.ua13 августа 2020, 19:22
Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод Нафтан получил вторую партию нефтяного сырья из США, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.
По данным информационного агентства, 76 тыс. т. ресурса были доставлены танкером в порт Клайпеда 9 августа. Это нефть сорта White Eagle Blend, специально разработанного в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ.
Утром 13 августа первый железнодорожный состав с сырьем прибыл на Новополоцкий НПЗ. Полностью вся партия будет доставлена на Нафтан до конца августа.
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