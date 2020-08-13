Подозреваемый задержан и взят под стражу.

Сейф с 16 млн тенге вынесли за 10 минут из офиса в Алматы, сообщает zakon.kz.

Установлено, что на реализации преступного плана у злоумышленника ушло всего 10 минут. – 37-летний гражданин М., в начале пятого утра путем взлома замка входной двери офиса, проник внутрь и забрал оттуда малогабаритный металлический сейф. С целью раскрытия данного преступления был создана специальная следственно-оперативная группа, сотрудниками который личность подозреваемого была установлена. К слову, хорошим подспорьем на этот раз послужили камеры видеонаблюдения. Сейчас фигурант задержан и взят под стражу. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление места хранения похищенных денежных средств, которые в последующем будут приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по ст. 188 УК РК, – сказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!