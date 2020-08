Названа дата презентации iPhone 12

Инсайдер Джон Проссер назвал дату презентации флагманских смартфонов iPhone 12. По словам эксперта Apple представит свою новинку на месяц позже, чем обычно, - в октябре, передает zakon.kz.

Он считает, что презентация iPhone 12 пройдет с 12 по 18 октября, хотя ранее Apple представляла свои флагманские смартфоны в первый осенний месяц.

Также известно, что предзаказы на базовые iPhone 12 стартуют в день анонса, а продавать долгожданный гаджет начнут через неделю.

Отметим, что линейка iPhone 12 будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)