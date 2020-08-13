Мошенник обманул 21 акмолинца и проиграл все деньги в казино

Он получал суммы от 40 000 до 1 300 000 тенге.

Серийного мошенника, жертвами которого стали более 20 жителей Аршалынского района, задержали акмолинские полицейские, передает zakon.kz.

29 июля в отдел полиции Аршалынского района с заявлением о мошенничестве обратился житель станции Анар. По словам сельчанина, молодой мужчина, представившись сотрудником ИП, занимающегося предоставлением услуг по отгрузке строительных материалов, взял за работу денежные средства в сумме 56 000 тенге, при этом подтвердив все необходимыми документами и печатями. Однако, спустя некоторое время потерпевший не дождался ни обещанной работы, ни возврата перечисленных денег, а когда заявитель понял что стал жертвой мошенника, сразу же обратился за помощью в полицию.

Как только заявление поступило в районный отдел, сотрудниками подразделения криминальной полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был задержан подозреваемый: 25-летний житель столицы.

В рамках расследования уголовного дела, полицейские установили, что по такой же схеме, подозреваемый обманул еще 20 жителей села Жибек Жолы. Во всех случаях молодой человек представлялся сотрудником ИП и обещал различные услуги, связанные со строительством и стройматериалами. Доверчивые сельчане передавали мошеннику требуемые суммы: от 40 000 тенге до 1 300 000 тенге.

Как оказалось, подозреваемый действительно работал в ИП в качестве разнорабочего и не имел полномочий на заключение каких-либо договоров, более того, все денежные средства, полученные обманом, мошенник попросту проиграл в азартные игры. В настоящее время по всем фактам полицейские возбудили досудебное производство по статье 191 ч.3 УК РК “Мошенничество“.

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