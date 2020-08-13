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Россия заявила о внешнем вмешательстве в дела Беларуси

Беларусь пытаются извне дестабилизировать и расколоть, заявила Захарова, заверив, что Москва остается надежным союзником Минска.

Фото : mid.ru13 августа 2020, 20:42

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 13 августа, заявила о вмешательство во внутренние дела Беларуси извне, передает zakon.kz со ссылкой на издание "Москвоский комсомолец".

Она выразила обеспокоенность об "инцидентах на улицах ряда белорусских городов" и " беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти".

Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию, - заявила Захарова.

Она отметила, что подобное "вмешательство" "видели в других странах".

Захарова призвала всех к сдержанности и благоразумию.

По ее словам, Москва подтверждает "заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси" и рассчитывает, что "в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло".

Представитель МИД РФ заверила, что Россия "была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа".

Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал, - резюмировала она.


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