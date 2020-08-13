Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС

Удары были нанесены в ответ на запуск шаров со взрывчаткой, который был осуществлен с территории сектора Газа.

Израиль ответил на регулярно запускаемые с территории сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой, нанеся удары по ряду объектов ХАМАС, передает zakon.kz.

Запуск воздушных шаров со взрывчаткой продолжился из Газы в Израиль и сегодня, что вызвало пожары на земле на юге Израиля. В ответ мы только что нанесли удары по целям ХАМАСа в Газе, включая военный комплекс, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты, - говорится в сообщении в официальном аккаунте пресс-службы Министерство обороны Израиля в Twitter.

Накануне армия Израиля также наносила удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуски воздушных шаров с закрепленной на них взрывчаткой.

В результате действий ХАМАС на юге Израиля пришлось тушить 60 пожаров, возникших из-за срабатывания взрывных устройств, никто не пострадал.

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